В Кирове водителю троллейбуса стало плохо из-за жары

Руководитель кировского АТП сообщил, что произошло сегодня днем с его сотрудником.

Как мы писали ранее, сегодня в 14 часов на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской троллейбус катился с горы и остановился, врезавшись в здание «Данарки».

Глава автотранспортного предприятия Денис Пырлог сообщил, что водителю стало плохо из-за высокой температуры в кабине. Подвижной состав старый, кабина в основном из металла и сильно нагревается в жаркую погоду. К тому же водителю в маске приходится непросто.

Он остановил троллейбус, но не успел воспользоваться стояночным тормозом, поэтому троллейбус самопроизвольно скатился в здание. Пострадавших нет. Оборванным контактным проводом незначительно были повреждены две машины.

Денис Пырлог сообщил, что водитель за час до произошедшего прошел медосмотр. Противопоказаний не было. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Добавим, руководство АТП обращалось в Роспотребнадзор с вопросом о том, могут ли водители работать в изолированной кабине работать без маски? Ответ был отрицательным. В то время как в соседней Казани такое послабление сделали.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году начнется реконструкция аэропорта Победилово.

Фото: t.me/Myslivsluh999