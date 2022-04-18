В Кирове волонтеры прибрались у дома-музея Хохрякова

Кировские волонтеры прибрали территорию у дома-музея художника Николая Хохрякова. Мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры. Он отмечается 18 апреля.

Дом-музей Хохрякова находится в Копанском переулке. В ансамбль усадьбы входят деревянный флигель с резными наличниками и воротами, беседка в стиле XIX века, старые деревья и цветники. Сегодня здесь провели «генеральную уборку» 15 студентов Кировского колледжа культуры.

Волонтеры вымыли беседку, прибрали территорию и установили ульи, которые были убраны на зиму. Когда снег сойдет окончательно, ребята соберутся еще раз – чтобы облагородить цветники.

Как отметил зампред областного правительства Андрей Маури, акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» пройдет во всех районах Кировской области до 24 апреля. В ее рамках добровольцы приберут территории около 100 памятников и культурных объектов.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Кирове начинаются весенние субботники.