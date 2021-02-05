В Кирове волонтеры пристраивают кошачью стаю

Хозяин животных, житель деревни Дряхловщина, скончался. «Сиротами» остались 9 его кошек. Об этом сообщает паблик «Лапу дай».

По словам зоозащитников, кошки молодые и ручные – людей не боятся и сами идут на контакт. Некоторое время животных подкармливали местные жители. Однако зимой кошки могут погибнуть.

Нескольких кошек удалось поймать. В конце января волонтеры забрали их на стерилизацию. После нее шестерых животных удалось пристроить, но двое – кот и кошка – так и остаются бездомными. Если хозяева или передержка не будут найдены, по окончании животные снова окажутся в Дряхловщине.

— Нужна передержка или сразу дом. Давайте поможем и им тоже, — написала зоозащитница.

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Фото: vk.com/lisicyna_marina