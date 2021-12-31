В Кирове волонтеры собирают деньги на клетку для пойманной рыси

Волонтеры хотят поместить дикую кошку в новое пространство, но нужны не малые деньги

Дикая кошка, которая больше недели совершала визиты в областной центр, отловили 22 декабря на ул. Северо-Садовой. Её сразу же отправили в центр «Большое гнездо», где рысь осмотрели специалисты. Они сообщили, что кошка старая и истощенная. Поэтому она и вышла к людям – в поисках еды, которую она способна раздобыть.

Однако в центре рыси оказалось не очень комфортно – все же дикое животное привыкло покорять большие просторы, а ее посадили в маленькую клетку. Поэтому волонтеры разработали проект небольшого вольера и нашли с мастера, который взялся сделать эту конструкцию.

Новая клетка будет из цельнометаллического сварного каркаса, сетки и фанеры. На все это требуется порядка 34 тысяч рублей. Так как сумма не маленькая добровольцы, занимающиеся помощью животным, просят помощи у кировчан. Способы перечисления денег указаны на страничке центра.

Фото: vk.com/savebirds43