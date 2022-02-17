В Кирове волосатый боксер пугал людей на вокзале

На улицы областного центра вышла бригада пранкеров. Молодые люди пугают и смешат кировчан, и пытаются вывести на эмоции.

Горожане заметили на улицах Кирова компанию ярко одетых людей. Один из них переодет в боксёра в чёрных очках. Он — главное действующее лицо. Второй лишь снимает реакции людей на камеру.

О пранкерах сообщили жители города в программу «Место Происшествия». Журналисты подготовили небольшой материал.

«Боксёра» спросили, зачем он это делает и в чём смысл, а также удалось ли повеселить кировчан?

— Просто покривлялись. Прошлись по улицам. От улицы Воровского до Комсомольской. Но реакций мало, — пояснил переодетый в боксёра молодой человек.

Фото и видео: vk.com/kirovmp