В Кирове воспитанников детского сада эвакуировали из-за пожара

В Кирове из-за пожара эвакуировали воспитанников детского сада «Березонька» на улице Циолковского. Об инциденте сообщает «Место происшествия».

Пожар произошел 13 декабря. Рядом с детским садом вспыхнула деревянная хозпостройка. Очевидцам происшествия показалось, что горит сам детсад. Воспитатели вывели детей на улицу и начали обзванивать родителей.

На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь. Возгорание было оперативно потушено. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в «Доме печати — Вятка» потушили учебный пожар.

Фото, видео: vk.com/kirovmp