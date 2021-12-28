В Кирове воспитатель частного детского сада оставила на дороге плачущего ребенка

Сотрудники областной прокуратуры проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в одном из частных детских садов Кирова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

28 декабря в группе «Злой кировчанин» появилась видеозапись, на которой запечатлены действия воспитателя одного из кировских ЧДС на улице Молодой Гвардии. Ребята шли с прогулки. Один из малышей плакал и падал на снег.

Вместо того, чтобы успокоить ребенка, воспитатель пыталась поставить его на ноги, взяв за куртку. Ребенок падал снова и продолжал капризничать. Тогда воспитательница оставила малыша лежать на тротуаре и пошла за остальными ребятами.

— Посмотрите, что творят воспитатели (если их можно так назвать) До этого она ударила малыша в желтой куртке по лицу!!! Я включила телефон и успела заснять лишь концовку. Это беспредел!!! – написала автор видео.

По данному факту будет проведена проверка соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Если информация подтвердится, в отношении сотрудников детсада будут приняты меры.

Фото, видео: vk.cm/zlo43