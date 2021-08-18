В Кирове восстановили размытую дорогу в деревню Большие Кушовы

В Кирове завершены работы по восстановлению дороги, ведущей к деревням Большие Кушовы и Зуевская. Об этом сообщили в горадминистрации.

Дорога «встала» в начале августа, когда износившаяся водопропускная труба лопнула, размыв грунт под покрытием. В результате единственный путь в 2 деревни оказался почти закрыт.

На ремонт дороги была оперативно разработана проектно-сметная документация. Ремонтные работы начались 17 августа. Все расходы взял на себя агрохолдинг «Дороничи».

Подрядчик организовал временный объезд провалившегося участка. Затем рабочие заменили лопнувшую трубу и укрепили дорогу. В настоящее время проезд открыт, ведутся работы по благоустройству окружающей территории.

Ранее мы писали, что Верхнекамскому району выделят деньги на восстановление моста.