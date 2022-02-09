В Кирове восстановят освещение на набережной Грина

В Кирове заменят перегоревшие лампы в фонарях на набережной Грина и в Александровском саду. Об этом сообщили в горадминистрации.

Накануне на темноту в одной из любимых прогулочных зон пожаловались местные жители. Кировчане сообщили, что света нет на набережной, в Александровском саду, а также в Кочуровском парке и парке Победы.

9 февраля на указанные территории выехали специалисты МКУ «Кировсвет». Было установлено, что проблемы возникли из-за перегоревших ламп. Все они будут заменены.

Как рассказал директор «Кировсвета» Виктор Ишутинов, в первую очередь работы пройдут на набережной и в Александровском саду. К 11 февраля освещение будет полностью восстановлено. После этого замена ламп будет проведена в парках.

Напомним, что в конце осени в перечисленных местах уже проводилась замена ламп.