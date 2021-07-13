В Кирове восстановят уникальную мозаику входной группы Дворца творчества — мемориала

Она давно нуждается в реконструкции, но в нашем городе не было специалиста, способного этим заняться.

Недавно Киров посетил мозаист из Вологды, который дал свои рекомендации и теперь волонтеры понимают, как восстанавливать уникальный объект.

После обновления входной группы, который провели в прошлом году, появился смысл и возможность восстановить уникальный объект — мозаику на арке перед входом.

47 лет назад из кусочков смальты создали уникальные мозаичные полотна «Мальчиш-Кибальчиш» и «Алые паруса». Причем, уникальность объекта еще и в том, что мозаика прикреплена не только на стенах арки, но и горизонтально — на ее «крыше».

— Наш консультант из Вологды сообщил, что впервые видит такое уличное полотно, которое сохранилось до наших дней, — поделился координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов.



Многие кусочки мозаики за полвека отлетели, но их сберегли во Дворце, надеясь когда-нибудь вернуть на прежнее место. Сейчас общественники движений «Красивый Киров» и «Том Сойер Фест на Вятке» хотят провести субботник, во время которого разберут склад, где хранится смальта и определят, нужно ли заказывать ее дополнительно.

Дальше займутся собственно реставрацией по рекомендациям специалиста. Время, которое потребуется на работу, будет зависеть от количества помощников. Но планируют все закончить к 1 сентября.

Добавим, в этом году на территории Дворца творчества – Мемориал привели в надлежащее состояние три Кургана Славы и расположенные рядом скульптуры, отреставрировали трибуны, стелы и входные группы перед территорией парка. На это из регионального бюджета потребовалось 2,3 млн рублей.

Фото: Александр Папырин