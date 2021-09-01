В Кирове восстановят здание вятской кунсткамеры

В Кирове планируется восстановить здание вятской кунсткамеры. Об этом сообщили накануне в областном управлении культурного наследия.

В ведомстве рассказали, что поступило заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению дома № 12а на улице Московской. Ранее здесь располагалась вятская кунсткамера. Планы на ее ремонт озвучивались еще в прошлом году.

Напомним, музей «Вятская кунсткамера» был открыт в 1992 году в здании купеческого особняка. В 2014 году здание внесли в список объектов культурного наследия. А в апреле 2015 года музей закрыли по причине ветхости здания, раздав экспонаты другим городским музеям.

Ранее в Кирове озвучили планы на ремонт Приказной избы.