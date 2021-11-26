В Кирове возбудили уголовное дело из-за незаконного подключения к газопроводу

Сегодня на ул.Луганской, 53а (по этому адресу находятся структуры Кировского биохимического завода) сотрудники «Газпром межрегионгаз Киров» и «Газпром газораспределение Киров» обнаружили незаконное подключение к газопроводу высокого давления.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «Кража в особо крупном размере». Наказание по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Александр Чиликин, директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров»: