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В Кирове возбудили уголовное дело из-за незаконного подключения к газопроводу

Вадим Шабалин Новости, Главное, Общество

Сегодня на ул.Луганской, 53а (по этому адресу находятся структуры Кировского биохимического завода) сотрудники «Газпром межрегионгаз Киров» и «Газпром газораспределение Киров» обнаружили незаконное подключение к газопроводу высокого давления.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «Кража в особо крупном размере». Наказание по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Александр Чиликин, директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров»:

«Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего оборудования регламентированы законодательством, несанкционированное подключение к системе газоснабжения несёт угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Незаконное подключение к газопроводу высокого давления создаёт угрозу бесперебойной подаче газа на Кировскую ТЭЦ-4, газоснабжение которой осуществляется по единственному газопроводу, и может привести к срыву отопительного сезона в Кирове».

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Вадим Шабалин