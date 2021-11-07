В Кирове возле «Детского мира» сбили пешехода

Авария, в которой был травмирован 58-летний кировчанин, случилась накануне вечером. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

В 21:15 пожилой мужчина решил перейти Октябрьский проспект возле дома No 155 в том месте, где нет знаков разрешающих переход проезжей части. Его не сразу заметил 26-летний владелец «Лады Калина».

В итоге пешеход получил серьезные повреждения и его срочно доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что возле Художественного музея произошло ДТП с участием двух легковушек.

Фото:vk.com/gibdd43