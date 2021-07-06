В Кирове возле трамплина обустраивают спортплощадку

Кировчане встревожились началом стройки на территории спорткомплекса на Филейке. В соцсетях появились версии, что готовят основание для шашлычной с красивым видом или торгового ларька.

Сегодня городская администрация ответила на вопросы местного населения – на территории спорткомплекса готовиться новый спортобъект. Площадку будут использовать для сдачи норм ГТО.

— За счет денег, выделенных депутатам Кировской гордумы на исполнение наказов избирателей построят спортплощадку. Сейчас для нее залили бетонное основание. Дальше ее покроют специальным резиновым покрытием и разместят там тренажерный комплекс, — пояснили в управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту. – По планам к концу месяца ее должны закончить.

Заниматься на ней смогут все желающие.

Ранее мы сообщали, что кировский автобус №54 изменит маршрут.

Фото: admkirov.ru