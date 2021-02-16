В Кирове впервые прошел чемпионат России по снегокроссу

Второй этап чемпионата и первенства страны по кроссу на снегоходах прошел 12-15 февраля. В нем приняли участие 30 спортсменов из 7 субъектов РФ. Среди них — трое кировчан.

Трасса была непростой — по своим характеристикам она соответствовала суперкроссу. К концу гонки она оказалась полностью разбита. Но спортсмены боролись в равных условиях, поэтому победили сильнейшие, говорит глава областной федерации мотокросса Иван Зиновьев.

— Такая трасса может покориться только подготовленным гонщикам, — сказал он.

Как подчеркнула министр спорта области Анна Альминова, подобные старты проводятся в Кировской области впервые. Между тем, снегоходный кросс — очень зрелищный вид спорта. И проведение таких соревнований положительно скажется на его популярности среди жителей области.

Кировчане не вышли в лидеры, но показали себя очень достойно. Яков Карпман стал серебряным призером, а Александр Овчинников и Дмитрий Зязев вошли в десятку сильнейших, заняв 5-е и 6-е места соответственно.

Ранее мы писали, что кировчанин стал призером чемпионата страны по автогонкам.