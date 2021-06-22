Топовые мотогонщики приехали в наш город.

В Кирове впервые в истории прошёл чемпионат России по Суперкроссу. Подробности состязания рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики. Среди участников были представители 34 регионов России. Всего 80 спортсменов. Среди них была элита мотоциклетного спорта страны.

Топовые гонщики, не испугавшись жары, в полной амуниции, вышли на кировскую трассу. По отзывам, гонки удались. Организация была на высшем уровне. Заезды уже называют одними из лучших в этом сезоне. Они проводились на специально подготовленной спортивной трассе под Кировом.

Среди участников оказались и жители нашего региона. Это мотогонщики из Вятских Полян, Кирова, Слободского. Конкуренция была очень серьёзная. Однако, наши спортсмены показали высокий уровень и достойно выступили среди лучших. Захватывающие трюки, скорость, зрелищность, адреналин. Всё это подарило как болельщикам, так и участникам незабываемые эмоции.

Фото предоставлено министерством спорта и молодёжной политики Кировской области