В Кирове врачи прооперировали мальчика-рыбку

Кировские врачи оказали помощь мальчику-рыбке – ребенку с редким генетическим заболеванием кожи.

При рождении у малыша диагностировали ихтиоз, или синдром Нетертона – болезнь, при которой кожа словно покрывается чешуей и все время шелушится. Сейчас мальчику 6 лет. Чтобы предотвратить последствия ихтиоза, ему приходится все время принимать лекарства.

Однако жизненно необходимые препараты имеют ряд побочных эффектов. Один из них – мочекаменная болезнь. Ее и обнаружили у мальчика во время очередного обследования.

Случай оказался очень сложным, так как камни в мочевом пузыре у детей образуются крайне редко. Мочекаменная болезнь осложнилась остеопорозом, что создавало дополнительные проблемы в лечении.

В прошлые годы помочь мальчику смогли бы только в федеральном центре. Однако сейчас такая возможность есть и в Кирове. В Кировской областной больнице маленькому пациенту провели процедуру дробления камней под контролем детского анестезиолога.

— Благодаря тесному сотрудничеству с врачами Кировской областной больницы и командной работе, мы можем оказывать такую сложную, необходимую помощь на территории наших медицинских учреждений, – рассказала главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.

В настоящее время состояние мальчика улучшается. Родители ребенка благодарны врачам за помощь.

Ранее мы писали, что в Кирове спасли мальчика с почечной недостаточностью.