В Кирове врачи спасли 13-летнего мальчика после клинической смерти

Врачи регионального сосудистого центра в Кирове спасли жизнь 13-летнему подростку. Об этом рассказали в областном минздраве.

Мальчик поступил в клинику в состоянии клинической смерти. У него не работали сердце и легкие. Врачи приняли решение подключить подростка к ЭКМО – аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации крови, который берет на себя функцию этих органов.

Юный пациент провел на ЭКМО 9 дней. За это время работу органов удалось стабилизировать. И все равно врачи считают, что произошло чудо.

— После выхода из столь тяжелого состояния у подростка не произошло никакой потери мозговой деятельности, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением КОКБ Олег Дербенев

Еще одним спасенным пациентом кардиохирургов стал 67-летний мужчина с пороком сердца. Мужчина попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи диагностировали у пациента порок аортального клапана сердца с поражением коронарных артерий. На фоне этого у мужчины начался отек легких.

Пациента перевели на ИВЛ. Чуть позже кардиохирурги сделали протезирование аортального клапана и провели аортокоронарное шунтирование.

Состояние мужчины улучшилось. Через несколько дней его выписали домой.

Как рассказал заведующий кардиохирургическим отделением КОКБ Олег Дербенев, в год лечение в отделении проходят порядка 2,5 тысячи пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Болезни системы кровообращения были и остаются на 1-м месте среди причин смертности населения. Продлить жизнь и улучшить ее качество помогают своевременные оперативные вмешательства с использованием новых ангиографических комплексов.

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