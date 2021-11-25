В Кирове врачи спасли мужчине глаз, поврежденный в уличной драке

Врачи Кировской областной больницы провели уникальную операцию по спасению глаза 26-летнему жителю Кирова.

Пациент поступил в больницу с травмой глаза, полученной в уличной драке. Пострадавшему сделали КТ, которая показала, что зрительный нерв не поврежден. Было принято решение спасать глаз. С момента получения травмы до операции прошло около 5 часов.

Операция проходила в 2 этапа при участии хирургов челюстно-лицевого и отоларингологического отделений. Как рассказал врач челюстно-лицевой хирургии Евгений Сергунин, в результате механического надавливания глаз мужчины оказался в верхнечелюстной пазухе. Чтобы вернуть его на место, не задев зрительный нерв, потребовалось сделать разрез через полость рта. Во время первой операции глаз временно зафиксировали с помощью надувного баллона.

Из-за сильного отека вторая операция была проведена лишь через 4 дня. Хирург заместил стенку орбиты титановой пластиной, которая обеспечивала поддержку глаза. Пластина была введена через небольшой косметический разрез и зафиксирована мини-винтом. После этого травмированный глаз занял правильное положение.

Через неделю пациента выписали из стационара на амбулаторное лечение. К этому моменту молодой человек различал поврежденным глазом свет.

Эта операция стала первой в практике отделения челюстно-лицевой хирургии за полвека его существования. В условиях ограниченного времени врачам удалось найти верную тактику, чтобы избежать удаления глаза.

Стоит отметить, что отделение челюстно-лицевой хирургии КОКБ является единственным в регионе, где выполняются подобные оперативные вмешательства. Ежегодно здесь получают помощь более тысячи пациентов.

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