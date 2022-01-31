В Кирове врачи вернули ровную походку девочке с ДЦП

В кировском центре травматологии прооперировали девочку с ДЦП, чтобы вернуть ей подвижность конечностей.

13-летнюю Анастасию привела на прием ее мама в октябре 2021 года. У девочки с детства стоит диагноз ДЦП – детский церебральный паралич. Он поражает отделы головного мозга, из-за чего развиваются двигательные нарушения.

По словам мамы, практически с рождения Настя наблюдается у ортопеда. С самого начала у девочки была обнаружена деформация правой стопы и тугоподвижность правого лучезапястного сустава. С возрастом деформация начала усиливаться, а походка – ухудшаться. Было рекомендовано оперативное лечение.

В октябре Анастасию прооперировали в первый раз. Травматологи выполнили ахиллотомию и ахиллопластику и удлинили мышечное сухожилие длинного сгибателя пальца. Это позволило улучшить подвижность стопы при ходьбе.

Реабилитация прошла успешно, и девочку выписали домой. В январе 2022 года Насте провели вторую операцию на кисти руки. Пациентке провели реконструктивное вмешательство временный внесуставной артродез с помощью пластин и винтов. Это позволило избежать наложения гипса и постоянных перевязок.

Операция продолжалась около 1,5 часа. Кисть девочки была зафиксирована пластиной. Настя будет носить ее в течение года. Потом пластину можно будет снимать.

Мама Насти отмечает, что после первой операции походка у девочки стала ровнее. Есть надежда и на восстановление руки.

– В ближайшее время и рука станет ровной, примет естественное положение. Мы очень рады, что решились на операции, — говорит женщина.

Как отмечает и.о. главного врача травматологии Михаил Яговкин, врачи помогут улучшить качество жизни детей с самыми разными аномалиями развития конечностей. Главное – не упустить драгоценное время.