В Кирове врачи вылечили мужчину с гангреной

Врачи Кировской областной больницы вылечили мужчину с гангреной, проведя гибридную операцию.

68-летний пациент обратился к медикам с жалобами на длительные боли в правой стопе. Врачи диагностировали начинающуюся гангрену одного из пальцев. В ходе более детального обследования была выявлена закупорка артерии на уровне колена и стеноз артерии в районе паха.

Ногу удалось спасти. Мужчине провели операцию, полностью восстановив кровообращение в ноге. Из одной артерии удалили атеросклеротическую бляшку и вшили «заплатку», создав просвет сосуда. В подколенную артерию был вставлен специальный баллон, также вернувший проходимость сосуда.

После этого боли полностью ушли, а язва на ноге зажила через месяц. Через год после вмешательства пациент по-прежнему чувствует себя хорошо.

– Боли меня больше не беспокоят. Я снова хожу нормально и хорошо переношу физические нагрузки, могу работать по дому и на огороде, — рассказал мужчина.

Избежать ампутации конечности удалось благодаря гибридным технологиям. Они представляют собой открытые операции на сосудах с имплантацией стента. Стент восстанавливает проходимость магистральных сосудов, нарушенную жировыми бляшками.

– Гибридная операция выполняется пациенту в одной операционной и в один день. Она позволяет одновременно сделать реконструкцию нескольких сегментов артерии и полностью восстановить кровообращение в конечности, – заведующий отделением сосудистой хирургии рассказал Михаил Мотовилов.

С использованием гибридных технологий кировские медики прооперировали более 20 пациентов, среди которых и жители других регионов.

Ранее кировские медики спасли девочку со смертельной аллергией.