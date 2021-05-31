В Кирове временно закроют переезд у «Вятича»

В ночь со 2 на 3 июня в Кирове будет ограничено движение транспорта по железнодорожному переезду на улице Карла Маркса (у пивного завода).

Как сообщили в Кировском филиале ГЖД, на данном участке будут проводиться ремонтные работы.

Также 4 июня с 7 до 19 часов будет затруднено движение автотранспорта по переезду Поздино – Полой в Нововятском районе. В районе переезда будут асфальтировать проезжую часть.

Ранее мы писали, что 3 июня в Кирове перекроют ряд дорог из-за начала Великорецкого крестного хода. Список улиц, закрытых для транспорта, можно посмотреть здесь.

Фото: new-variant.ru