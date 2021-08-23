В Кирове вручили премию Грина писателю Михаилу Тарковскому

23 августа в библиотеке имени Грина состоялась церемония вручения литературной премии имени писателя. В 2021 году премия вручалась в 22-й раз. Ее получил Михаил Тарковский, автор книг для детей и молодежи и племянник режиссера Андрея Тарковского.

С заслуженной наградой победителя поздравил по видеосвязи губернатор Кировской области Игорь Васильев. Губернатор подчеркнул, что вручение премии Грина – особое событие в литературной жизни области и страны.

— Среди знаменитых уроженцев Кировской области Александр Степанович Грин занимает особое место. И премия Грина – это символ признания заслуг в развитии отечественной литературы – сказал глава региона. — Уважаемый Михаил Александрович, примите слова благодарности за ваш профессионализм и мастерство. Своим творчество вы приумножаете лучшие традиции отечественной литературы.

Удачи в творчестве пожелал писателю и председатель кировского правительства Александр Чурин. Лауреат, даже внешне похожий на Грина, ответил коротко и емко:

— Это очень дорого и пронзительно до мурашек, спасибо за выпавшую мне честь, буду соответствовать награде.

Михаил Тарковский родился в Москве в 1958 году. После окончания пединститута уехал в Красноярский край, где работал полевым зоологом. В 80-е поступил в литературный институт имени Горького в Москве, работая при этом охотником-промысловиком.

Первые серьезные публикации у Михаила Александровича вышли в 1995 году. С этого времени его проза регулярно печаталась в журналах «Юность», «Новый мир», «Наш современник» и других изданиях. Главной темой его рассказов и повестей было гармоничное соседство человека и природы.

В 2008 году Михаил Тарковский стал одним из инициаторов съемок фильма «Счастливые люди» о жизни рыбаков в деревушке на Енисее. Сегодня писатель является главным редактором альманаха «Енисей» и президентом Фонда имени Виктора Астафьева.

На премию Грина Тарковский представил книги «Сказка о Коте и Саше», «Три урока», «Что скажет солнышко?» и «Не в своей шкуре».

Напомним, что имя будущего лауреата премии Грина «КП» назвала еще в начале июля.