В Кирове вручили телевизоры лучшим дружинницам

В горадминистрации наградили лучших дружинников Кирова. Победителями конкурса стали представительницы прекрасного пола.

Первое место разделили София Ошуева и Алена Калинина. Девушкам вручили телевизоры. Остальные призеры конкурса получили юбилейные медали «65 лет со дня образования ДНД».

— Спасибо за вашу активную жизненную позицию и помощь в поддержании общественного порядка. Благодаря вам наш город становится безопаснее, — отметил, поздравляя дружинников, зампред гордумы Александр Востриков. — Дружинники делают все для того, чтобы кировчане могли спокойно возвращаться домой с работы, гулять по городу с детьми, чтобы в Кирове было чисто и спокойно, — добавил и. о. заместителя начальника УМВД России по Кирову Илья Ульянов.

Критериями отбора стало совместное патрулирование улиц с полицией и активное участие в обеспечении порядка на массовых мероприятиях. В итоге были выбраны 6 победителей.

Победительница конкурса Софья Ошуева – будущий юрист. В 2021 году она приняла участие в 148 мероприятиях по охране общественного порядка. Девушка присоединилась к дружинникам вслед за отцом, который командует одним из отрядов ДНД.

— На мой взгляд, присутствие гражданских лиц рядом с полицейскими важно для обычных граждан. Так им проще обратиться за помощью, — говорит Софья.

В настоящее время в Кирове действуют 3 добровольных дружины. Их общая численность составляет более 800 человек.