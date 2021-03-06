В Кирове «вскрывают» тротуары от снега и льда

Дворники работают без выходных.
В кировской мэрии сообщили, что подрядчики, отвечающие за содержание дороги тротуаров приступили к сезонным весенним работам – расчистке от выпавших зимой осадков пешеходных зон.
Тротуары будут чистить от накопившихся снежных масс до асфальта и брусчатки. Во время праздничных дней перерыва в работе не будет.
В это же время подрядчики продолжат вывозить снег с проезжей части, для того чтобы расчистить всю ширину дороги. Важно при расчистке уделить внимание не только главным улицам, но и второстепенным дорогам, которые горожане используют для подъезда к своим домам и соцучреждениям, отметили в городской администрации.
За минувший день в Кирове было рассыпано около 200 тонн противогололедных материалов.
Контролируют работы департамент дорожного хозяйства, управление дорожной и парковой инфраструктуры и теруправления.
Ранее мы сообщали, что 8 марта кировскую телебашню украсит праздничная иллюминация
Фото: admkirov.ru