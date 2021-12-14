В Кирове вспыхнул автосервис: повреждены машины и квадроциклы

Пожар произошёл сегодня утром. Причины случившегося устанавливаются.

4 декабря около 7 часов утра в пожарную службу поступила тревожная информация. Очевидцы сообщали о пожаре в автосервисе. Горело строение на пересечении улиц Карла Маркса и Советская.

— На место сразу же были направлены 6 пожарных расчётов. Через полчаса после звонка открытое горение спасатели ликвидировали. К счастью, пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

Там же уточнили, что в результате пожара причинён существенный ущерб. Его размер ещё устанавливается. Но уже известно, что пострадало три легковых автомобиля и несколько квадроциклов. В помещении, где полыхал огонь, закоптились стены и потолок.

На месте работали сотрудники отдела надзорной деятельности. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: 43.mchs.gov.ru