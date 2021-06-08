В Кирове встали троллейбусы

Коллапс случился накануне в час пик.

Вчера около 18 часов вечера в областном центре на оживленной улице встали троллейбусы. Всё случилось на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса.

По информации паблика «Кировский транспорт», движение троллейбусов оказалось парализовано из-за обрыва контактной сети. Из-за происшествия образовались пробки. Люди опоздали по своим делам.

Обычно на этом участке в конце рабочего дня и так образуются заторы, но накануне они оказались ещё больше. Как пишут редакторы паблика «Кировский транспорт», обрывы проводов — явление в нашем городе достаточно частое. И так будет продолжаться до тех пор пока не проведут модернизацию контактной сети.

Фото «Кировский транспорт»