В Кирове встретятся те, кто участвовал в работах на космодромах «Байконур» и «Плесецк»

Встречу предлагают провести сотрудники музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики.

На страничке учреждения в соцсети появилось небольшое объявление. Оно касается кировчан — офицеров запаса и представителей промышленности, участвовавших в подготовке и проведении запусков космических аппаратов на космодромах «Байконур» и «Плесецк». Также обращение относится к жителям нашего региона, которые работали в различных отраслях в сфере освоения космоса.

Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики планирует провести встречу этих кировчан. В её рамках участники смогут познакомиться, пообщаться, обсудить общие интересы.

В Кировской области проживает достаточно людей, которые имеют непосредственное отношение к освоению космических пространств. Некоторые из них работали на одном из крупнейших космодромов мира «Плесецк». Сейчас там ведутся работы по созданию модульного космического ракетного комплекса «Ангара» для пусков ракет лёгкого, среднего и тяжёлого классов.

Среди кировчан есть и сотрудники космодрома «Байконур». С этого полигона произведено более тысячи пилотируемых и беспилотных запусков.

Фото: roscosmos.ru