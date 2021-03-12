В Кирове второй месяц разыскивают мужчину со шрамом в форме полумесяца

Он ушел из дома в середине января, и до сих пор о нем нет вестей.

Кировские полицейские объявили в розыск 50-летнего Жукова Дмитрия Николаевича. По данным родственников, в праздник Крещения он ушел из дома и больше не возвращался.

Мужчина ростом 182 см, полный. Выглядит на свой возраст. У него короткие, седые волосы и карие глаза. Из дома он ушел в вязаной зелено-голубой шапке и темно-синей куртке. Сообщается, что у него есть особая примета — возле большого пальца левой руки шрам в форме полумесяца.

Стражи правопорядка просят всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего, дать знать об этом по телефонам: 519-620 или 02.

Ранее мы писали, что в Кировской области дедушка все лето избивал внука.