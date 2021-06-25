В Кирове выберут лучшего охотника на волков

Сейчас министерство охраны окружающей среды собирает у охотпользователей информацию о добытых в прошлом календарном году серых хищниках.

В регионе стартовал региональный конкурс на звание «Лучшего охотника-волчатника — 2020». Он организуется для повышения интереса охотников к добыче серых хищников. Те, кто решается на охоту на волка занимаются непростой, но важной миссией – спасением жизни и здоровья жителей сел и деревень области. В то же время нужно помнить, что это и она из самых сложных и опасных охот, ведь соперник человека весьма умен, хитер и осторожен.

Чтобы поучаствовать в конкурсе нужно, чтобы те, кто занимается охотничьим хозяйством на территории которого проходила охота до конца следующего месяца отправили в министерство информацию об особо отличившихся волчатниках, добывавших зверя с января по декабрь 2020 года.

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Фото:vk.com/priroda_43