В Кирове выберут лучший проект остановки общественного транспорта

Администрация г.Кирова объявила конкурс на лучший проект остановки транспорта общего пользования. Задача — улучшить внешний вид города и содействовать формированию доступной и комфортной среды.

Конкурс продлится по 27 июня. Все желающие могут присылать свои проекты можно направить на e-mail: trans@admkirov.ru или принести лично в отдел транспорта администрации (ул.Воровского, 39).

Конкурсная комиссия будет оценивать функциональность и уникальность остановки, её техническое оснащение (освещение, USB-выход, зона Wi-Fi и др.). Внимание будет уделено материалам, из которых предлагается выполнить павильон. Предпочтение — негорючим и антивандальным.

В числе обязательных требований — наличие информации о маршрутах и расписании движения, скамьи, урны для мусора, места для размещения рекламных буклетов и газет.

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