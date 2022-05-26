В Кирове выбрали 3 дома, на которых появятся огромные картины

Активисты проекта #РаскрасьФасад выбрали в Кирове 3 дома, на которых появятся муралы. Об этом сообщает портал ВГородеКирове.

Напомним, авторы идеи планировали разрисовать по одному дому в каждом районе города. На зданиях появятся огромные рисунки на тему культуры, спорта, экологии и семьи. С тремя домами активисты определились, а последний еще выбирают.

Муралы будут нанесены на следующие дома:

Правды, 6 (Октябрьский район),

Красина, 5/2 (Ленинский район),

Советская, 73 (Нововятский район)

На доме на улице Правды появится мурал-арт «Навстречу солнцу» — картина на тему здорового образа жизни. Выбор неслучаен – неподалеку находится Северная набережная, где кировчане занимаются горнолыжным спортом, бегом и катаются на роликах и велосипедах.

— Мурал добавит району ярких красок и солнца, — уверены авторы проекта.

В Нововятском районе нарисуют мурал под названием «Возьми свое будущее за руку». Он посвящен семейным ценностями и станет напоминанием о том, как важно проявлять любовь и теплоту к близким.

На улице Красина активисты решили поднять тему экологии. Здесь будет размещен «природный» мурал, который призван привлечь внимание жителей к сохранению окружающей среды.

В Первомайском районе появится картина на тему культуры. Предположительно, это будет огромное изображение Александро-Невского собора, который взорвали в советские годы.

— Задача этой картины – сохранить память о культурном наследии родного края… Память противостоит уничтожающей силе времени, — поделились авторы идеи.

На реализацию проекта #РаскрасьФасад требуется 1 миллион рублей. Активисты надеются, что собрать деньги помогут неравнодушные жители города. На данный момент собрано 280 тысяч рублей.

Фото: vk.com/rascras_fasad, vgorodekirove.ru