В Кирове выходили раненого журавля

Кировские зоозащитники помогли раненому журавлю. Об этом сообщается в группе Центра реабилитации животных «Большое гнездо».

Журавля привезли из Пижанского района. Его спас местный житель Николай Копцев. Он нашел раненную дробью птицу и попытался вылечить ее дома.

Кировские зоозащитники помогли раненому журавлю. Об этом сообщается в группе Центра реабилитации животных «Большое гнездо».

Журавля назвали Журкой. Ему провели все обследования и оставили на выхаживание. С тех прошло больше 4 месяцев. Сегодня Журка хорошо ест и идет на поправку.

— Мы заботимся о Журочке и лечим его более 4-х месяцев. Болезнь не хотела отступать, все это время у птицы полностью отсутствовал аппетит, и кормление было принудительным. Но вы только посмотрите — ОН ЕСТ САМ. Верим, что теперь он поправится.

На поправку также идут и трое бельчат, упавших с высоты. Их фото также появились в группе Центра реабилитации. На них зверьки выглядят оживленными и с удовольствием едят из бутылочки.

Фото: vk.com/club210427281