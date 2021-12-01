В Кирове вылечили 33-летнего мужчину с последней стадией рака

Кировские врачи-онкологи вылечили пациента с 4-й стадией рака. Как рассказали в минздраве, это удалось сделать благодаря новым методам исследований.

33-летни мужчина пришел в Центр онкологии в октябре 2019 года. Пациент жаловался на боли и урчание в животе, а также жидкий стул с кровью. После проведенных анализов мужчине диагностировали рак сигмовидной кишки 4-й стадии с метастазами в печень.

Онкологи прооперировали пациента. Биоматериал опухоли был отправлен на молекулярно-генетические исследования. Это помогло подобрать адекватную противоопухолевую терапию. Рак отступил.

— После нескольких курсов лечения метастазы полностью регрессировали. Сейчас пациент находится в ремиссии и получает поддерживающую терапию, — рассказала заведующая дневным стационаром отделения химиотерапии онкоцентра Дарья Бронникова.

Молекулярно-генетические исследования проводятся в онкоцентре с конца 2019 года. Они позволяют определить степень злокачественности образования и подобрать эффективные препараты, чтобы купировать возможные метастазы.

Это позволяет помочь пациентам даже с последними стадиями онкологии. А на ранних стадиях рака вовремя сделанный анализ позволяет начать своевременное лечение.

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