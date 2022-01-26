В Кирове вынесли приговор виновникам ДТП в Чистых Прудах, где погиб 6-летний мальчик

В Кирове суд вынес приговор водителям «Хонды» и «Форда», ставшим виновниками смертельного ДТП в Чистых Прудах.

Авария произошла 17 августа прошлого года на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской. 35-летняя женщина на «Хонде» выехала на встречную полосу, не пропустив «Форд» под управлением 21-летнего мужчины. Последний ехал с превышением скорости.

Произошло столкновение, в результате которого «Форд» вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали 6 человек.

Самые тяжелые травмы получил 6-летний мальчик. Через некоторое время он скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Оба обвиняемых полностью признали свою вину в содеянном.

По приговору суда оба водителя отправятся в колонию-поселение: хозяйка «Хонды» — на 1,5 года, а владелец «Форда» — на 1 год. Женщина будет отбывать свой срок позже, так как у нее есть ребенок, не достигший 14-летия. Также обоих виновников ДТП лишили водительских прав на 2 года.

Отцу погибшего мальчика водители выплатят компенсацию морального вреда в размере 300 и 200 тысяч рублей. До вынесения приговора осужденные уже выплатили мужчине более миллиона рублей.