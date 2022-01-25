В Кирове вынесли приговор водителю «Ниссана», который сбил велосипедистку

В Кирове суд вынес приговор водителю автомобиля «Ниссан Кашкай» Сергею Степанову, который сбил женщину на велосипеде. Об этом сообщает «Место происшествия».

Авария произошла 30 июля 201 года в Чистых Прудах. Водитель «Ниссана» ехал по улице 4-й Пятилетки и не заметил велосипедистку, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении и на полном ходу врезался в нее. 32-летняя женщина попала под колеса иномарки и получила тяжелые травмы. От велосипеда мало что осталось.

Водитель скрылся с места ДТП, но его задержали на улице Попова благодаря неравнодушным кировчанам. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Однако на видеозаписях видно, что мужчина едва стоял на ногах, а по словам очевидцев, от него сильно пахло спиртным.

Водитель уверял, что в ДТП с велосипедом он не виноват. Но по следам на автомобиле удалось доказать, что именно эта машина сбила велосипедистку. Позже выяснилось, что в апреле мужчина был лишен водительских прав. А скорость, с которой он ехал в момент аварии, превышала установленные ограничения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По совокупности статей Ленинский районный суд приговорил кировчанина к 3 годам принудительных работ. На эти же 3 года его лишили водительских прав. Также мужчине предстоит компенсировать ущерб потерпевшей в сумме 1 миллиона рублей. Приговор вступил в силу.