В Кирове выпадет снег с дождем

Синоптики дали прогноз с 26 по 30 апреля в областном центре.
В Кирове в последние дни апреля 2021-го выпадет снег с дождем и, возможно, пройдет гроза.
В понедельник, 26 апреля, будет прохладно — всего +3 градуса Цельсия. Выпадет мокрый снег. Кроме того, в первый рабочий день этой недели МЧС выпустили метеопредупреждение об усилении ветра. Кировчан просят быть острожными.
27 апреля, во вторник, резко потеплеет до +10 градусов Цельсия.
В среду, 28 апреля, ожидается небольшой дождь и +7 градусов.
В четверг, 29 апреля, по прогнозам синоптиков, возможна гроза и небольшие осадки. Воздух прогреется до +5 градусов Цельсия.
30 апреля, в пятницу, будет +9 градусов и снег с дождем.
Фото: kirovpravda.ru