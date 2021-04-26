В Кирове выпадет снег с дождем

Синоптики дали прогноз с 26 по 30 апреля в областном центре.

В Кирове в последние дни апреля 2021-го выпадет снег с дождем и, возможно, пройдет гроза.

В понедельник, 26 апреля, будет прохладно — всего +3 градуса Цельсия. Выпадет мокрый снег. Кроме того, в первый рабочий день этой недели МЧС выпустили метеопредупреждение об усилении ветра. Кировчан просят быть острожными.

27 апреля, во вторник, резко потеплеет до +10 градусов Цельсия.

В среду, 28 апреля, ожидается небольшой дождь и +7 градусов.

В четверг, 29 апреля, по прогнозам синоптиков, возможна гроза и небольшие осадки. Воздух прогреется до +5 градусов Цельсия.

30 апреля, в пятницу, будет +9 градусов и снег с дождем.

Фото: kirovpravda.ru