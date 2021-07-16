В Кирове выпал град

Неожиданная буря, налетевшая вчера на областной центр, принесла не только ливень, но и град.

Прогнозы синоптиков сбываются. Они обещали, что жара в нашем регионе будет уходить со скандалом. Так и получается. В ближайшие дни прогнозируются жара и грозы. А накануне днём город уже накрыла непогода.

Внезапно небо занесло чёрными тучами, начало греметь, пошёл ливень. Жители сетовали на затопленные дворы и дороги, лужи на асфальте.

Но, как выяснилось, в некоторых частях областного центра буря принесла не только дождь, но и град. В паблике «Типичный Киров» появились фотографии крупных льдинок, упавших с неба. Град прошёл в районе Алых парусов, а также в пригородах Кирова.

Кстати, месяц назад областной центр также накрыла сильная гроза с градом.

Фото: vk.com/etotkirov