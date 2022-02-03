В Кирове выращивают хищный цветок, который ест мышей и лягушек

В Ботаническом саду Кирова выращивают хищное растение непентес узколистный. Об этом сообщается на страничке ботсада «ВКонтакте».

Непентес посадили в ходе традиционного зимнего посева семян. Это растение представляет собой лиану с цветами в виде кувшинок.

Непентес растет преимущественно в жаркой части Азии. Он относится к хищным представителям флоры и может переваривать птиц, лягушек и даже мышей.

В Ботаническом саду также рассказали, что в настоящее время идет расширение коллекции оранжереи. Увидеть новые растения кировчане смогут ближе к лету.

Ранее мы писали, что в Кировской области нашли малоизвестный съедобный гриб.

Фото: vk.com/botsadvyatsu