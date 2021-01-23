В Кирове вырос спрос на бизнес развлечений

Столица региона вошла в число городов, где зафиксирован наибольший спрос на готовый бизнес в сфере услуг и развлечений.

Таковы результаты исследования рынка готового бизнеса в стране по итогам прошлого года, которые провели аналитики интернет-сервиса Авито. Количество объявлений о его продаже по сравнению с 2019-м уменьшилось на 13 процентов, что в условиях пандемии вполне закономерно, ибо предприниматели выжидали. Однако в некоторых сферах эксперты отметили заметный рост спроса и предложения.

Сочи, Киров и Краснодар

Наибольшая активность отмечена в сфере услуг. Приобрести готовый бизнес в ней решили 29 процентов от всех запросов пользователей. Компании этого профиля стали наиболее востребованными в Сочи (+22%), Кирове (+14%) и Краснодаре (+7). И этот интерес к бизнесу в сфере развлечений в курортных городах и городах с богатой историей в понятен. Из-за частичного закрытия границ в связи с эпидемиологической обстановкой у россиян стал пользоваться большим спросом внутренний туризм, поэтому предприниматели из этих регионов начали присматриваться к более выгодным в новых условиях предприятиям.

Есть туризм будет и индустрия развлечений

По словам представителей кировской туриндустрии, 2020-й действительно был особенным: после весенних трудностей началось лето, а вместе с ним – рост спроса на туры за город, к природным достопримечательностям, походы.

– В сравнении с 2019 годом спрос вырос в три-четыре раза. Очень многие, кто планировал отдыхать за границей, начали знакомиться с природой родного края и походной романтикой. Многие даже и не подозревали, что у нас в Кировской области есть такие красивые места. Повысился интерес к аренде походного оборудования, но у нас практически всё снаряжение используется в своих путешествиях, – рассказала основатель кировского клуба приключений SLED Марина Дёмина.

Кто ещё в «тройке»

По данным исследования, второй по популярности стала категория торговли (доля в спросе на готовый бизнес – 21%), на третьем месте – общепит (15%). Кроме того, всплеск покупательского интереса отмечен в строительстве и в сельском хозяйстве. Москвичи, например, изучали возможность приобрести ферму или другое сельхозпредприятие на 55% чаще, чем в 2019 году. Также сельским хозяйством активно интересовались в Сочи и Калининграде – количество соответствующих запросов здесь удвоилось. Именно сельхозпредприятия стали самыми дорогими компаниями малого и среднего бизнеса на Авито. В среднем их продавали почти за 3 миллиона рублей. За производство в среднем запрашивали миллион рублей.