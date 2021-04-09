В Кирове вышел первый выпуск необычного шоу

Его название «Какое твоё дело» и оно посвящено детям с особенностями развития, которые встречаются с людьми разных профессий.

Проект придумали в Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Кировской области «Дорогою добра». Каждый выпуск — это история про двух героев, которые вместе проводят время.

Первый герой — это ребёнок или подросток с особенностями развития. Второй герой — это взрослый человек, владеющий интересной профессией. Они встречаются и пробуют что-то сделать вместе.

Первыми героями стали юноша с аутизмом Ярослав Пасынков и актриса «Театра на Спасской» Наталья Сидорова. Она познакомила его с миром театра изнутри, где они вместе примерили костюмы, попробовали себя в разных ролях. Фильм получился небольшой, всего 14 минут, но трогательный и добрый.

По словам инициаторов, шоу — это и эксперимент, и необычное наблюдение, и приглашение к размышлению. Оно в частности о том, что люди с ментальными особенностями могут открыть нам совсем другой взгляд на мир.