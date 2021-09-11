В Кирове вышла книга о подземных водах Кировской области

Автор — кировчанин Анатолий Русских – бывший главный гидрогеолог регионального управления природных ресурсов рассчитывает с её помощью донести информацию не только до специалистов, но и широкого круга заинтересованных темой читателей. Поэтому он немало места уделил разъяснению понятийного аппарата, классификации источников, вехам развития гидрогеологии, как образовались и чем различаются подземные воды…

Чувствуется, что Анатолий Васильевич хотел уместить в 110 страниц как можно больше информации, которой владеет, поэтому содержание воспринимается неоднозначно – от обильного справочного материала до примеров из реальной жизни. Например, с крупнейшим загрязнением подземных вод в промзоне Кирово-Чепецкого химкомбината в прошлые годы.

В книге Анатолия Русских приведено немало таблиц, схем и карт с указанием артезианских источников и разведанных месторождений в районах, мощности и чистоты подземных вод, указаны их координаты, глубина залегания и источники загрязнения. Например, уделено внимание рискам будущего ПТК «Марадыковский» и мусорных полигонов.

Частично информация ранее попадала от автора в СМИ и интернет, в том числе через местных экологов. Например, он объяснил, почему одни известные кировчане уверены, что Кумёнский водовод с Кировского месторождения афера, а другие – что он необходим.

К сожалению, заметна нехватка редакторской правки: местами можно было пожертвовать цифрами и лишними разъяснениями, избежать конфликта между попыткой рассказать и о состоянии подземных вод региона, и популярно о геологии, как заявлено в названии. Однако в целом получилось приемлемо и познавательно.

Возможно, изложенные в книге знания и опыт автора могли бы пригодиться в работе Единой областной службы по водоснабжению области, создание которой анонсировали недавно в правительстве области. Без обладания полной и достоверной информацией это невозможно.