В Кирове вышла книга про бывшего директора «АВИТЕКа» Бориса Кушова

В областном центре вышел из печати 31-й том серии «Почетные граждане города Кирова». В нем рассказывается о бывшем директоре завода «АВИТЕК», известном авиастроителе и общественном деятеле Борисе Кушове.

В книге приведена биография Бориса Кушова, а также его воспоминания о прошлом города и завода, о людях, рядом с которыми он работал. Вошли в книгу и воспоминания земляков о Борисе Васильевиче.

Презентация сборника состоялась в год 90-летия предприятия, которому Борис Васильевич посвятил более 40 лет. Сам виновник торжества также принял участие в мероприятии. С выходом книги его поздравили представители трудового коллектива и глава города Кирова Елена Ковалева.

— Борис Васильевич пережил разные времена вместе с заводом, но всегда верил, что логика жизни – только в движении вперед. Покидая пост руководителя, оставил прочный фундамент для развития предприятия, — сказала Елена Ковалева.

Борис Кушов поблагодарил гостей презентации за добрые слова и рассказал, что из книги он узнал о себе много нового.

– Ценность книги в том, что в ней не только моя жизнь, а судьба самого завода. Именно это я считал ее главной целью. Важно, чтобы будущие поколения знали историю своих предков, равнялись на них, подражали их поступкам, действиям и результатам, — отметил герой книги.

Борис Кушов родился в 1948 году. Окончил Кировский политехнический институт. С 1972 года работал инженером-конструктором и начальником КБ на заводе имени ХХ партсъезда. С 2005 по 2015 годы был генеральным директором ОАО «ВМП «АВИТЕК».

Борис Васильевич был активным участником освоения серийного производства авиатехники, систем пушечного вооружения и грузоподъемных механизмов для авиации. Также принимал участие в запуске серийного производства ракет для комплексов «ТОР» и С-300.

За огромный вклад в развитие авиационного машиностроения и укрепление обороноспособности страны Борису Кушову было присвоено звание почетного гражданина города Кирова.

Ранее в серии «Почетные граждане города Кирова» вышла книга, посвященная писателю Владимиру Ситникову.