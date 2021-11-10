В Кирове выставили на продажу арестованные квартиры по сниженной цене

В Кирове и районах области выставили на продажу квартиры, арестованные из-за задолженности их владельцев. Список помещений, подлежащих принудительной реализации, опубликовали судебные приставы.

В Росимущество переданы 16 комнат и квартир:

квартира, улица Индустриальная, 6б (микрорайон Радужный). Цена 1 991 000 рублей.

квартира, улица Зянкина, 13. Цена 1 601 500 рублей.

комната, улица Урицкого, 4. Цена 500 000 рублей.

квартира, поселок Фаленки, улица Тимирязева, 4. Цена 713 300 рублей.

квартира, улица Володарского, д. 6. Цена 1 416 000 рублей.

квартира, город Котельнич, улица Прудная, 31. Цена 851 000 рублей.

комната, город Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 9. Цена 289 000 рублей.

квартира, Лянгасово, улица Олега Кошевого, 51 (микрорайон Лянгасово). Цена 646 400 рублей.

квартира, улица Центральная, 15 (поселок Ганино). Цена 1 733 600 рублей.

квартира, город Вятские Поляны, улица Урицкого, 22. Цена 1 435 100 рублей.

квартира, улица Павла Корчагина, 215б. Цена 893 600 рублей.

квартира, улица Володарского, 8. Цена 1 060 000 рублей.

комната, улица Преображенская, 109. Цена 517 600 рублей.

квартира, город Вятские Поляны, улица Гагарина, 30. Цена 1 205 000 рублей.

квартира, улица Пионерская, 9. Цена 865 438 рублей.

жилое помещение, улица Доверия, 1. Цена 2 520 000 рублей.

Узнать, как приобрести помещения из списка, можно на официальном сайте по проведению торгов или по номеру 8 (8332) 38-51-88.

Фото: skyscrapercity.com