В Кирове выставили на продажу фитнес-центр за 4,3 млн рублей

В Нововятском районе Кирова продают фитнес-центр за 4,3 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

На продажу выставлен действующий центр Pushkinfit на улице Пушкина, 29. Площадь помещения 400 квадратных метров. Оно находится в долгосрочной аренде.

Зал полностью оснащен тренажерами и сопутствующим оборудованием. Также имеется кардио-зона и солярии.

По словам продавца, фитнес-центр работает 4,5 года и пережил тяжелые времена. По всей видимости, имеется в виду закрытие на период коронавируса.

Ранее в Кирове выставили на продажу магазин экокосметики.