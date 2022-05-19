В Кирове выставили на продажу фитнес-центр за 4,3 млн рублей

В Нововятском районе Кирова продают фитнес-центр за 4,3 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
На продажу выставлен действующий центр Pushkinfit на улице Пушкина, 29. Площадь помещения 400 квадратных метров. Оно находится в долгосрочной аренде.
Зал полностью оснащен тренажерами и сопутствующим оборудованием. Также имеется кардио-зона и солярии.
По словам продавца, фитнес-центр работает 4,5 года и пережил тяжелые времена. По всей видимости, имеется в виду закрытие на период коронавируса.
Ранее в Кирове выставили на продажу магазин экокосметики.