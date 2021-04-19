В Кирове выступит медицинский блогер Алексей Водовозов

27-29 апреля известный врач, журналист и блогер прочитает в Кирове серию открытых лекций. В рамках проекта «Энергия науки» Алексей Водовозов расскажет о том, как работают российские вакцины от коронавируса и чего ждать миру после пандемии COVID-19.

«Ковидные» лекции пройдут 27 апреля в кировском ИЦАЭ (начало в 18.00) и 28 апреля в КГМУ (Маркса, 112, аудитория 803, начало в 10.50). После выступления запланирована дискуссия.

28 апреля Алексей Водовозов вместе с кандидатом сельскохозяйственных наук Александром Софроновым и историком Антоном Касановым проведут ток-шоу, на котором обсудят самые интересные новости медицины, истории, экологии и сельского хозяйства. Ток-шоу пройдет в музее «Криолло» (начало в 14.30).

А в 18 часов здесь же кировчане смогут узнать, чем отличаются так называемые «фуфломицины» от настоящих лекарств, как избежать лжедиагностики и как правильно пить витамины.

29 апреля в кинозале ИЦАЭ состоится лекция о музыкотерапии. Алексей Водовозов расскажет, как рэп и хоровое пение влияют на здоровье, под какую музыку лучше есть пирожные, а под какую – мясо и о некоторых других интересных фактах на стыке музыки и медицины. Начало мероприятия – в 15.30.

Вход на все мероприятия будет свободным, но с обязательной предварительной регистрацией в группе ИЦАЭ «ВКонтакте».