В Кирове выступит поэт Вера Полозкова

Концерт известного автора состоится 26 марта в кировской филармонии. Вера Полозкова представит кировчанам недавно вышедшую книгу «Работа горя» и новую музыкально-поэтическую программу.

— «Работа горя» — книга, которая собиралась, копилась, нарастала семь лет подряд: тяжелых лет, прекрасных лет, в течение которых родилось трое моих детей, был заключен и рассыпался мой брак, скрежетала и лопалась по шву привычная картина мира, начинались войны между самыми дорогими мне странами, уходили из жизни мои друзья, люди вокруг меня являли чудеса душевной щедрости или выбирали предать все, что провозглашали и любили; когда все, что я знала о себе, все, каким я видела свое будущее, время несколько раз опрокинуло и вывернуло наизнанку…, — пишет Вера Полозкова.

Но горе работает, и оно, по словам поэта, еще и выход. И «Работа горя» — это история о том, как спасает любимое дело и как дорого стоит встреча со своими слабостями.

Вера Полозкова – российский поэт, актриса и певица. Живет в столице и ездит с выступлениями по стране. Автор нескольких «бумажных» книг, но при этом активно публикуется в интернете и за годы своего творчества вывела звучащую поэзию на невиданные ранее высоты.

Полозкова уже выступала в Кирове в 2017 году. Она собрала полный зал зрителей, прочла стихи разных лет. А под конец заставила собравшихся расплакаться, прочитав стихотворение памяти актера Казимира Лиски, погибшего незадолго до концерта.

40 дней

…ну как ты там? включи видеочат.

дай покажу тебе моих волчат,

и самокат в подъезде, и старуху,

и дождь в лесу, и в палых листьях мышь.

а ты чего? исследуешь? летишь?

поешь под нос, что неподвластно слуху? мы ничего не поняли, прости.

мы ищем, где могли тебя спасти —

ты опрокинул год и воздух вышиб.

мы вниз глядим, считаем этажи.

да что об этом. как там, покажи?

как этот чёртов мир с изнанки вышит? перед спектаклем театральный дым

предупреждает голосом твоим,

что здесь запрещена видеосъёмка, —

и слышно, что тебе чуть-чуть смешно.

давай, скажи: то, что произошло —

ошибка, шутка, битый дубль, поломка, дурная пьеса, неудачный трип.

мой друг погиб, и рта его изгиб,

акцент его и хохот — заковали.

гермес трубит, и гроб на плечи взят,

и мы рыдаем, все сто пятьдесят,

сипя и утираясь рукавами, но что теперь об этом, извини.

там холодно, куда мы все званы?

вверх — серпантин или труба сквозная?

«бывает сложно с вводами в раю».

но нет, причёску дикую твою

я и в раю издалека узнаю.

Фото: vk.com/vera_polozkova