В Кирове выступит знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая

15 декабря в Кирове выступит известная спортсменка Ирина Слуцкая. Она проведет лекцию в ВятГУ.

Визит знаменитой фигуристки состоится в рамках «Марафона спорта, науки и технологий». Темой выступления Слуцкой станет история успеха в жизни и спорте. Спортсменка расскажет о свой жизни, о том, как добивалась побед, о своей семье, а также о ситуации с физкультурой и спортом в России.

Ирина Слуцкая – неоднократный чемпион мира и первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы. В 2003-2004 годах она перенесла тяжелое воспаление сосудов, но после этого смогла вернуться в спорт и в 2006-м стала бронзовым призером Олимпиады. После нее российские фигуристки стали регулярно занимать пьедестал.

— Болезнь – это не падение, это беда. И никто от этого не застрахован. Я только хочу сказать тем, кто не верит в своё выздоровление: верьте, боритесь… Я поднялась, подниметесь и вы, — говорила Ирина Слуцкая в одном из интервью.

Встреча с Ириной Слуцкой состоится 15 декабря в 17 часов в главном корпусе ВятГУ на Московской, 36 в аудитории 1-128. Количество слушателей ограничено. Вход только при наличии QR-кода.

Ранее вятская фигуристка Оксана Домнина стала участницей шоу «Ледниковый период».

Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial