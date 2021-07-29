В Кирове выяснили причину сильного запаха газа

Сегодня днём жители нескольких районов Кирова ощутили на улице запах газа.

В региональном министерстве строительства, энергетики и ЖКХ сообщили, что в АО «Газпром газораспределение Киров» факт зафиксировали. Специалисты аварийной службы объезжают адреса, указанные в обращениях жителей.

Как рассказал «КП» на условиях анонимности сотрудник одной из газовых организаций города, речь может идти об утечке из цистерны.

Впоследствии эта информация подтвердилась. По улицам города к месту утилизации транспортировали цистерну. В результате по маршруту распространился запах.

Сейчас цистерна находится в пункте вторчермета. Пожарные расчеты проводят работы по осаждению паров газа, оставшихся в ней.