В Кирове выяснили причину сильного запаха газа

Сегодня днём жители нескольких районов Кирова ощутили на улице запах газа.
В региональном министерстве строительства, энергетики и ЖКХ сообщили, что в АО «Газпром газораспределение Киров» факт зафиксировали. Специалисты аварийной службы объезжают адреса, указанные в обращениях жителей.
Как рассказал «КП» на условиях анонимности сотрудник одной из газовых организаций города, речь может идти об утечке из цистерны.
Впоследствии эта информация подтвердилась. По улицам города к месту утилизации транспортировали цистерну. В результате по маршруту распространился запах.
Сейчас цистерна находится в пункте вторчермета. Пожарные расчеты проводят работы по осаждению паров газа, оставшихся в ней.