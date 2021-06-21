В ходе опрессовки в Кирове выявили 58 дефектов

В Кирове подвели предварительные итоги гидравлических испытаний. О результатах рассказали в горадминистрации.

На 21 июня опрессовка была проведена на 196 объектах из 388. 138 из них выдержали испытания высоким давлением, а на 58 были выявлены дефекты. Работники Кировских тепловых сетей и подрядчиков занимаются устранением разрывов. После этого опрессовка пройдет повторно.

В настоящее время горячей воды нет в 759 домах Кирова: в 291 – из-за опрессовки, в 468 – из-за ремонтных работ. На этой неделе работы пройдут еще на 10 участках теплосетей. Гидравлические испытания завершатся к 1 сентября.

Ознакомиться с графиком отключений горячей воды в Кирове можно на сайте hot-water-kirov.ru.